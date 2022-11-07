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общество

Астроном из Тюмени рассказал, как увидеть лунное затмение 8 ноября

Фото Астроном из Тюмени рассказал, как увидеть лунное затмение 8 ноября
Фото Астроном из Тюмени рассказал, как увидеть лунное затмение 8 ноября

Фото: Freepik, authors:Jouein, Anantha Jois, jimkruger

Астроном-любитель из Тюмени Виталий Угренинов объяснил, что наблюдать лунное затмение 8 ноября можно будет при ясной погоде.

Во вторник, 8 ноября, жители Тюмени увидят финальный этап полного лунного затмения. Необычное астрономическое явление начнется в 15.16 по местному времени, сообщает издание Мега Тюмень.

"Это смогут наблюдать жители восточных регионов – Новосибирск и дальше. Мы увидим окончание явления – как земная тень освобождает наш спутник", – рассказал астроном-любитель Виталий Угренинов.

Астроном описал, что именно увидят тюменцы в вечернем небе. Около 17 часов на небосклоне появится тонкий месяц, который постепенно вырастет в полную и яркую луну. Увидеть это астрономическое событие можно только при безоблачной, ясной погоде.

Угренинов напомнил, что затмение Лун обычно происходит через 2 недели после солнечного. 25 октября россияне как раз наблюдали это.

"Луна обогнула землю и оказалась с противоположной стороны. Теперь уже Земля закрывает для нее Солнце", – объясняет эксперт.

Напомним, 8 ноября затмение Луны можно будет наблюдать в прямом эфире на сайте Сиб.фм.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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