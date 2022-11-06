В Новосибирске полное затмение с Кровавой луной 8 ноября покажут в прямом эфире

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

8 ноября жители Новосибирска смогут увидеть полное затмение и покрытие Луной планеты Уран в онлайн-трансляции из обсерватории планетария.

8 ноября новосибирцы смогут стать свидетелями редкого астрономического события: вечером в небе над городом можно будет увидеть полное лунное затмение, которое будет сопровождаться покрытием Урана. Наблюдать за выдающимся явлением можно будет в том числе и в онлайн-формате: Большой новосибирский планетарий организует прямую трансляцию из обсерватории.

Как сообщается в социальных сетях планетария, Луна взойдёт над горизонтом 18:00, уже находясь в тени Земли. Тень будет спадать постепенно, и когда Луна откроется, будучи ярко освещённой Солнцем, новосибирцы смогут увидеть так называемую Кровавую Луну. Полное лунное затмение закончится в 19:55, а во время него произойдёт ещё одно уникальное явление — Луна покроет планету Уран. Наблюдать это можно будет в 18:55.

Прямая трансляция затмения будет доступна в социальных сетях Большого новосибирского планетария.