Драка актёра Сергея Маковецкого в самолете до Новосибирска могла быть придумана Садальским

Коллаж Сиб.фм: фотографии с сайта театра Вахтангова, а также фото пресс-службы театра "Глобус"

Информацию о том, что Сергей Маковецкий подрался с артисткой Людмилой Максаковой в самолёте, который летел до Новосибирска, распространил скандально известный актёр Стас Садальский. Правда, других доказательств дебоша так и не нашлось.

В минувшие выходные Стас Садальский живописно описал драку двух народных артистов в своём Telegram-канале. Актёр и светский обозреватель уверяет, что Сергей Маковецкий во время полёта в бизнес-классе до Новосибирска был изрядно пьян и напал на Людмилу Максакову с кулаками.

«В самолете, летящем на гастроли в Новосибирск, ненавидящие друг друга народные артисты снова сцепились в рукопашной схватке», — заявляет Стас Садальский.

Эту информацию не подтверждают ни в театре имени Евгения Вахтангова, который гастролировал в Новосибирске с 3 ноября, ни в «Глобусе», на сцене которого проходили гастроли, ни транспортные полицейские. Не подтверждает конфликт и присутствующие на борту самолёта, летевшего с артистами в Москву.

«Абсолютно нет информации о данном конфликте. Возможно, речь не об этих гастролях даже. В полиции данную информацию не подтверждают. Если бы на борту лайнера действительно был бы какой-то дебош, то по прибытию самолёта, на борт должны были зайти полицейские, их не было»,

- рассказал один из присутствовавших на борту пассажиров.

В театре «Глобус», где проходили гастроли театра Вахтангова, также не наблюдали каких-либо конфликтов между народными артистами. 3 ноября Маковецкий и Максакова вышли на сцену в постановке по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». Гастроли были приурочены к 85-летию Новосибирской области.

«Наш спектакль должен был гастролировать за рубежом, но в этих странах отменена русская культура, естественно, были отменены и гастроли. Поэтому мы получили поддержку фонда, поэтому мы сегодня у вас в гостях. На сцену „Глобуса” спектакль прекрасно встал, мы себя хорошо ощущаем и надеемся, что четыре показа пройдут при полном аншлаге», — анонсировал спектакль в Новосибирске директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Билеты на спектакль действительно были раскуплены почти все. Назад звёздный состав вернулся 6 ноября. На борту самолёта, который возвращал артистов в Москву, скандалов также замечено не было.

Сам Стас Садальский в одном из своих последних постов решил рассказать о собственном позоре на сцене, переключившись, наконец, с нападок на коллег по цеху.