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Контрольно-счётная палата Новосибирска сообщила о проверке бань в прокуратуру

Фото Контрольно-счётная палата Новосибирска сообщила о проверке бань в прокуратуру
Фото Контрольно-счётная палата Новосибирска сообщила о проверке бань в прокуратуру

Фото автора

КСП Новосибирска провела проверку в «Банном хозяйстве «Сибирячка» — о выявленных нарушениях аудиторы сообщили в прокуратуру.

Аудиторы Контрольно-Счётной палаты пришли к выводу, что за последние 10 лет снизилось количество оказываемых услуг, но при этом субсидии из бюджета, напротив, выросли. Они составляют в среднем порядка 30 миллионов в год.

Ещё один показатель, по которому судили об эффективности экономической деятельности, стали собственные доходы банного учреждения. Если в 2012 году они составляли более 61%, то в 2021 году упали ниже 30%.

Также напомним, что в начале этого года мэрия Новосибирска объявила о заключении концессионных соглашений и инвестиционных договоров в отношении шести муниципальных бань, входящих в структуру МБУ «БХ «Сибирячка». Однако аудиторы КСП и здесь выявили нарушения.

«Палатой отмечена низкая проработка мероприятий по передаче банного комплекса учреждения частным инвесторам, отсутствия внятного алгоритма действий отраслевого департамента при изменении условий функционирования МБУ «Банное хозяйство «Сибирячка» с 2019-2021 года. На момент окончания проверки остается не урегулирован вопрос его финансирования на ближайшую перспективу, не решен вопрос с оставшимися сотрудниками, не определены виды деятельности», — пришли к выводам в Контрольно-Счётной палате.

Все результаты проверки аудиторы передадут прокурорам, которым предстоит дать правовую оценку наблюдениям КСП.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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