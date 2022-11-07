Мобилизованный в Новосибирской области рассказал о гуманитарных посылках

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Мобилизованный житель Новосибирска рассказал, что получают военнослужащие в посылках.

Мобилизованный уроженец Искитима и житель Новосибирска Рафаэль рассказал редакции «АиФ-Новосибирск» о содержимом гуманитарных посылок.

Рафаэля призвали в рамках частичной мобилизации в октябре. Мужчина общался с журналистом «АиФ-Новосибирск» с полигона в Кольцово, ранее он проходил обучение в НВВКУ.

По словам Рафаэля, все посылки разные, но чаще всего присылают медицинские препараты. В списке самых частых вещей, которые присылают мобилизованным — тёплые носки, нательное бельё, сладости, зубная паста, различные крема, мыло и балаклавы.

Также в некоторые посылки вложены детские рисунки. Они тронули военнослужащего больше всего.

Это не единственные вещи из списка: посылки составляются индивидуально, и порой попадаются не самые стандартные предметы. Так, например, многодетная семья из Новосибирской области сделала для мобилизованных 400 открыток из березовых листьев.

Напомним, передать гуманитарную помощь мобилизованным можно через один из пунктов сбора. Сиб.фм составлял подробную инструкцию, как найти пункты, отдать посылку или перевести добровольное пожертвование для мобилизованных.