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общество

Мобилизованный в Новосибирской области рассказал о гуманитарных посылках

Фото Мобилизованный в Новосибирской области рассказал о гуманитарных посылках
Фото Мобилизованный в Новосибирской области рассказал о гуманитарных посылках

Фото предоставлены героями публикации

Мобилизованный житель Новосибирска рассказал, что получают военнослужащие в посылках.

Мобилизованный уроженец Искитима и житель Новосибирска Рафаэль рассказал редакции «АиФ-Новосибирск» о содержимом гуманитарных посылок.

Рафаэля призвали в рамках частичной мобилизации в октябре. Мужчина общался с журналистом «АиФ-Новосибирск» с полигона в Кольцово, ранее он проходил обучение в НВВКУ.

По словам Рафаэля, все посылки разные, но чаще всего присылают медицинские препараты. В списке самых частых вещей, которые присылают мобилизованным — тёплые носки, нательное бельё, сладости, зубная паста, различные крема, мыло и балаклавы.

Также в некоторые посылки вложены детские рисунки. Они тронули военнослужащего больше всего.

Фото Мобилизованный в Новосибирской области рассказал о гуманитарных посылках 2

Это не единственные вещи из списка: посылки составляются индивидуально, и порой попадаются не самые стандартные предметы. Так, например, многодетная семья из Новосибирской области сделала для мобилизованных 400 открыток из березовых листьев.

Фото Мобилизованный в Новосибирской области рассказал о гуманитарных посылках 3

Напомним, передать гуманитарную помощь мобилизованным можно через один из пунктов сбора. Сиб.фм составлял подробную инструкцию, как найти пункты, отдать посылку или перевести добровольное пожертвование для мобилизованных.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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