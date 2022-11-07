Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

На ликвидацию свалки в микрорайоне Клюквенный в Новосибирске ушло 1,5 млн рублей

Фото На ликвидацию свалки в микрорайоне Клюквенный в Новосибирске ушло 1,5 млн рублей
Фото На ликвидацию свалки в микрорайоне Клюквенный в Новосибирске ушло 1,5 млн рублей

Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

В новосибирском микрорайоне Клюквенный за 1,5 миллиона рублей ликвидировали несанкционированную свалку твердых бытовых отходов.

По информации прокуратуры Новосибирской области, на территории микрорайона Клюквенный была полностью ликвидирована несанкционированная свалка твердых бытовых отходов, площадью 154 гектара.

Прокуратура региона направила в правительство Новосибирской области представление об устранении нарушений. На ликвидацию свалки потребовалось 1,5 миллиона рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о ликвидации крупной свалки в Искитимском районе Новосибирской области, площадью 3,5 гектара. Со свалки вывезли 6000 тонн мусора.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

Прокуратура Новосибирской области
мусор
вывоз мусора
свалка
ликвидация
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

36408
Лучшее удобрение под зиму: названо бесплатное средство для подкормки кустов
34044
Пенсионеров услышали: пожилых россиян ждет рекордная индексация в 2023 году
24025
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
19855
Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
15158
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
13241
Тело сотрудницы полиции обнаружено в одном из дворов Самары
12339
Бабник или султан: как узнать, что у мужа есть любовницы - 5 железных признаков