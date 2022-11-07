На ликвидацию свалки в микрорайоне Клюквенный в Новосибирске ушло 1,5 млн рублей

Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области
В новосибирском микрорайоне Клюквенный за 1,5 миллиона рублей ликвидировали несанкционированную свалку твердых бытовых отходов.
По информации прокуратуры Новосибирской области, на территории микрорайона Клюквенный была полностью ликвидирована несанкционированная свалка твердых бытовых отходов, площадью 154 гектара.
Прокуратура региона направила в правительство Новосибирской области представление об устранении нарушений. На ликвидацию свалки потребовалось 1,5 миллиона рублей.
Ранее Сиб.фм сообщал о ликвидации крупной свалки в Искитимском районе Новосибирской области, площадью 3,5 гектара. Со свалки вывезли 6000 тонн мусора.
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