Новосибирские рестораторы рассказали, что их ждёт из-за перекрытия улицы Ленина

Фото Дениса Винокурова

Улицу Ленина перекрыли на 3 месяца из-за новогодних торжеств: не всех владельцев ресторанного бизнеса это устроило.

Как объяснили в мэрии Новосибирска, улица Ленина с 6 ноября по 10 февраля станет «зоной гостеприимства», где развернутся основные празднества в рамках развлекательной программы, подготовленной для Новогодней столицы России.

Среди владельцев кафе и ресторанов, расположенных на улице Ленина, единого мнения не сформировалось. Кто-то боится из-за этого потерять клиентов, а кто-то, напротив, рад.

«Для нас это однозначно плохо. У нас, наверное, половина трафика это люди, которые приезжают на машинах. И сейчас им сложно к нам добраться, они выбирают другое место, другую локацию. – говорит директор руководитель сети кофеен «Академия кофе» Татьяна Павлова.

– Мы сразу ощущаем это и по выручке, и в целом по комментариям гостей. Такое перекрытие уже было три года назад, когда на зиму перекрывали улицу. Мы выжили, понятно, что у нас вариантов нет».

Корреспондент BFM-Новосибирск нашёл и тех, кто рад попасть в пешеходную зону этой зимой. В основном на увеличение трафика рассчитывают заведения, где продают алкоголь.

«Мы всегда поддерживали и летние, и новогодние перекрытия улицы Ленина. Последний раз перекрывали улицу Ленина, если не ошибаюсь, в 2018 году. Тогда мы ставили красивые домики, делали скульптуры изо льда. Потом из-за пандемии долго не было новогодних массовых мероприятий. Сейчас нам предложили, и мы, конечно, тоже будем участвовать, – говорит директор ресторана «Уголок святого Патрика» Анастасия Фадеева. – Трафик в прошлые перекрытия не снижался. В бары люди на машинах не ездят, а ходят пешком».

В Центре культуры и отдыха "Победа" тоже в целом поддерживают решение сделать улицу Ленина пешеходной, так как это приблизит Новосибирск к мировым стандартам.