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общество

Новосибирский журналист Валентина Руднева ушла из жизни

Фото Новосибирский журналист Валентина Руднева ушла из жизни
Фото Новосибирский журналист Валентина Руднева ушла из жизни

Фото: pexels

В воскресенье, 30 октября, на 76-м году жизни скончалась новосибирская журналистка Валентина Руднева.

По информации газеты «Навигатор», в воскресенье, 30 октября, ушла из жизни 75-летняя сотрудница издания, член Союза журналистов России Валентина Руднева.

В 1973 году Валентина Николаевна окончила факультет журналистики МГУ, после этого несколько лет проработала в Калининской области, а в 1977 году переехала в Новосибирск.

В течение пяти лет Руднева занимала пост редактора студенческой газеты «Кадры – стройкам» Новосибирского инженерно-строительного института, а затем перешла в производственное объединение «Сибэлектротерм», где работала редактором заводской газеты «Электропечь», вплоть ее закрытия.

С 1996-го по 2022 год, специалистка занимала должности заместителя главного редактора и литературного редактора в газете «Навигатор».

Ранее Сиб.фм сообщал о смертях ведущего актера Новосибирского Академического молодежного театра «Глобус» Евгения Калашника и актрисы «Красного факела» Тамары Сердюковой.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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