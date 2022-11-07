«Остаться нельзя уехать»: на сцене «Первого театра» расскажут историю о безграничном преодолении

Фото предоставлены «Первым театром»

Какие спектакли «Первый театр» приготовил с 7 по 13 ноября.

10 ноября в 19:00 — «Грибы» (16+)

Приключения трех персонажей, отправившихся в лес по грибы, оказываются смесью абсурда, научной фантастики, психоделического трипа, страшной русской сказки и мрачных алармистских пророчеств о конце человечества как неудачного проекта.

Откуда все началось и где все закончится. Каково место человечества в этом мире и, что останется после нас? Берите с собой гаджеты, набивайте рюкзаки ассоциациями и персональным бэкграундом и отправляйтесь в исследование «Гик-вселенной». Немного базовой микологии, иронии, игры и сложных связей. Заблудиться нестрашно. Гораздо страшнее знать ответы на все вопросы, когда ты точно знаешь куда идешь. Мы ищем неведомое в себе и в друг друге, мы – исследователи загадочных русских лесов, мы – как «Доктор Манхэттен» – везде и нигде.

11 ноября в 19:00 — «Остаться нельзя уехать» (18+)

Где жить, где работать и что делать с котиком?

Макс не может найти работу на родине и собирается на заработки за рубеж. Ему предстоит выполнять хорошо оплачиваемый, но рутинный и тяжелый труд. А еще у него есть девушка с котом породы сфинкс. Это две ценности, которые он без долгих колебаний готов оставить. Но происходит форс-мажор, и герой, который в принципе не отличается решительностью, окончательно теряет уверенность и начинает сомневаться в необходимости отъезда.