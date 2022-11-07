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Отец вернул долг в 1,9 млн своим детям за несколько минут до приговора в Новосибирске

Фото Отец вернул долг в 1,9 млн своим детям за несколько минут до приговора в Новосибирске
Фото Отец вернул долг в 1,9 млн своим детям за несколько минут до приговора в Новосибирске

Фото: pixabay.com

Мужчина вернул долг в 1,9 млн рублей своим дочерям и бывшей жене незадолго до оглашения наказания по уголовному делу в суде.

По информации ГУФССП России по Новосибирской области, мужчина, задолжавший своим дочерям 1,9 млн рублей алиментов, возвратил долг за несколько минут до оглашения приговора суда по уголовному делу о неуплате средств на содержание детей.

Новосибирец 1980 года рождения производил нерегулярные выплаты алиментов, из-за чего и образовалась задолженность. Мужчина дважды привлекался к административной ответственности и отбыл в общей сложности 80 часов обязательных работ, однако и после трудотерапии мужчина не начал содержать своих дочерей.

Судебный пристав-исполнитель установил признаки состава преступления, о чем составил рапорт, а дознаватель отделения возбудил уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Данная мера стала действенной — за несколько минут до рассмотрения дела, в здании суда стороны примирились. Должник оплатил 1,9 млн рублей на содержание детей. Теперь мужчине предстоит оплачивать текущие алименты до совершеннолетия детей.

Ранее Сиб.фм сообщал об аресте новосибирца на 10 суток за долг по алиментам. Кроме того, появлялась информация о женщине, погасившей долг перед своим сыном после реабилитации в местах лишения свободы.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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