Последний секс: люди с этими болезнями рискуют умереть в объятиях партнера

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По медицинской статистике чаще всего в такие смертельные ситуации попадают мужчины-сердечники в возрасте от 60 лет. Однако, в последние несколько лет увеличилась доля смертей во время любовных утех среди сорокалетних мужчин и женщин.

Секс не совместим с вредными привычками

Вы удивитесь не меньше нас, но причиной таких ранних и внезапных смертей в постели являются частое курение и алкоголь, а вот при сердечных заболеваниях как раз прямо показаны любовные утехи (правда, с небольшой оговоркой).

Ничтожный процент

Британские исследователи выяснили, как часто люди умирают от остановки сердца во время полового акта. На такие случаи приходилось всего 0,2% всех смертей от сердечных заболеваний. Ученые полагают, что секс опасен не более, чем любые другие умеренные физические нагрузки, поэтому отказываться от него совсем не обязательно. Единственный и краткосрочный запрет касается только людей (мужчин и женщин), недавно перенёсших инфаркт миокарда: на несколько недель придётся отложить близкие отношения.

Неожиданные, но логичные выводы

Исследователи Лондонского университета Святого Георгия проанализировали данные о 7 000 мужчин и женщин, которые скончались от внезапной остановки сердца. Оказалось, что сердечные приступы произошли во время секса или часа после него в 17 случаях. Средний возраст больных составил 38 лет, большинство из них были мужчины.

В основном, смерть наступила от болезни, которая ранее не наблюдалась. Ученые отметили, что такие патологии могли быть вызваны стрессом, физическими нагрузками, а также вредными привычками — курением, алкоголем и наркотиками. Медики называют подобное явление синдромом внезапной аритмической смерти и кардиомиопатией. Курящие и пьющие люди даже не подозревают, что в их телах уже затаилась болезнь. Они не успевают даже узнать о недуге, так как умирают мгновенной смертью прямо во время полового акта.

Оговорка для сердечников 60+

Секс для таких пациентов не несёт большую опасность. Главное, не принимать препараты для повышения потенции, так как они несовместимы с привычными сердечными лекарствами, на которых «сидят» такие мужчины: «А ещё таким людям критически важно наблюдаться у кардиолога», резюмировала врач-кардиолог Ольга Народовская.

Как в этой, так и в любой другой ситуации, выбор остаётся за вами: курить (пить) и умереть во время близости, не дожив до 40-ка или взяться за ум.