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общество

Снег в Новосибирске ляжет 22 ноября

Фото Снег в Новосибирске ляжет 22 ноября
Фото Снег в Новосибирске ляжет 22 ноября

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Синоптики сообщили, что снег в Новосибирске не ляжет раньше 22 ноября.

Согласно данным сайта Gismeteo, после сильных снегопадов, которые начнутся 9 ноября и будут идти до понедельника, 14 ноября, в городе потеплеет и до 17 ноября будут идти дожди.

До 22 ноября в Новосибирске сохранятся плюсовые температуры, без осадков, однако с этой даты воздух остынет до минусовых температур и вновь начнутся снегопады. Тогда-же установится и постоянный снежный покров.

Ранее Гидрометеоцентр Новосибирска предоставил данные об изменениях наступления снегопада в городе за последние шесть лет.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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снег
снегопад
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