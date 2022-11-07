Спасатели кусачками сняли сережку с уха жительницы Новосибирска

Фото: группа «Спасатели МАСС (16+)» во «ВКонтакте»

В Новосибирске спасатели кусачками сняли сережку с уха женщины.

По информации группы «Спасатели МАСС (16+)» во «ВКонтакте», в субботу, 5 ноября, аварийно-спасательный отряд снял кусачками сережку с уха 61-летней женщины. Жительница Новосибирска не смогла снять ее самостоятельно.

Спасателям удалось не только снять украшение с уха женщины с помощью кусачек, но и не повредить его. Более того, сибирячке не понадобилась медицинская помощь.

Ранее Сиб.фм сообщал о случае, когда спасатели приняли спортсменов, купающихся в Оби, за тонущих пьяниц. Кроме того, спасатели показали страшные кадры аварии с 5 пострадавшими.