Новосибирские спасатели показали страшные кадры аварии с 5 пострадавшими

Фото: МАСС Новосибирска

Спасатели МАСС опубликовали кадры с места аварии с пятью пострадавшими в Новосибирске.

В субботу, 29 октября, на Гусинобродском шоссе Subaru Legacy с пятью женщинами въехал в столб, водитель и две пассажирки вылетели из салона на дорогу, а еще две остались в автомобиле. Спасатели МАСС опубликовали кадры с места происшествия.

Все пять пострадавших были госпитализированы.

Отмечается, что 26-летнюю женщину деблокировали из автомобиля, 31-летнюю — транспортировали до автомобиля скорой помощи.



Ранее Сиб.фм сообщил об установке мобильных пунктов обогрева автомобилей в Новосибирской области. Также появлялась информация о ДТП, в котором пострадала 14-летняя девочка.