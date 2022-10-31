Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Новосибирские спасатели показали страшные кадры аварии с 5 пострадавшими

Фото Новосибирские спасатели показали страшные кадры аварии с 5 пострадавшими
Фото Новосибирские спасатели показали страшные кадры аварии с 5 пострадавшими

Фото: МАСС Новосибирска

Спасатели МАСС опубликовали кадры с места аварии с пятью пострадавшими в Новосибирске.

В субботу, 29 октября, на Гусинобродском шоссе Subaru Legacy с пятью женщинами въехал в столб, водитель и две пассажирки вылетели из салона на дорогу, а еще две остались в автомобиле. Спасатели МАСС опубликовали кадры с места происшествия.

Все пять пострадавших были госпитализированы.

Отмечается, что 26-летнюю женщину деблокировали из автомобиля, 31-летнюю — транспортировали до автомобиля скорой помощи.

Ранее Сиб.фм сообщил об установке мобильных пунктов обогрева автомобилей в Новосибирской области. Также появлялась информация о ДТП, в котором пострадала 14-летняя девочка.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

ДТП
МАСС
авария
люди пострадали
авария, дтп
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

60350
Одобрена рекордная индексация пенсий с 1 января 2023: важная новость для пенсионеров
46068
В Новосибирске мобилизованные рассказали о провокациях укроботов в соцсетях
32803
Индексация пенсий в ноябре 2022: кого ждёт рекордная прибавка
30645
Мир погрузится во тьму: самое долгое лунное затмение произойдет 8 ноября 2022
19490
Не вздумайте говорить «Да»: мошенники научились выпытывать коды от банковских карт – как они это делают
18059
Нельзя не заметить: вот что происходит с вашим телом за несколько дней до инсульта
16184
Будет на руках носить: мужчины этих знаков Зодиака становятся лучшими мужьями