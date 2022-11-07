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Уголовное дело несовершеннолетнего новосибирца о фейках про ВС РФ прекратили

Фото Уголовное дело несовершеннолетнего новосибирца о фейках про ВС РФ прекратили
Фото Уголовное дело несовершеннолетнего новосибирца о фейках про ВС РФ прекратили

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Центральном районном суде Новосибирска прекратили уголовное дело 17-летнего Евгения Ф., которого обвиняли в дискредитации Вооружённых Сил РФ.

Дело в отношении несовершеннолетнего расследовалось по части 1 статьи 207.3. Школьник забросил в местный Тelegram-чат сообщение украинского политика, дискредитирующее Вооружённые Силы РФ.

По этой статье несовершеннолетнему грозило до трёх лет колонии. Однако адвокату удалось доказать в суде, что у школьника не было злого умысла.

В рамках уголовного дела был проведён ряд лингвистических экспертиз, которые дали ответ о непреднамеренном распространении информации. Как сообщил источник, близкий к материалам дела, после этого было вынесено постановление о прекращении уголовного дела.

Это дело одно из немногих, что были прекращены о дискредитации ВС РФ. Также напомним, что в Октябрьском районном суде рассмотрят дело учительницы, которую обвиняют в распространении фейков о российской армии.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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