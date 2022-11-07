В Новосибирске у двух детей впервые за 3 года заподозрили грипп

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В Новосибирске впервые за несколько лет у ребенка зафиксировали подозрение на грипп.

Впервые в 2019 года у двух детей в Новосибирске заподозрили грипп. Об этом сообщил глава областного Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве.

Дети не были привиты от заболевания, отметил Щербатов. У них уже взяли необходимые анализы, точный диагноз устанавливается.

По словам главы Роспотребнадзора, в Новосибирской области темпы вакцинации от гриппа повысились за последнюю неделю: 187 тысяч против последней недели октября с 122 тысячами привитых. Всего в области привиты от гриппа 39% населения.

С 31 октября по 6 ноября в Новосибирской области зарегистрировали 17 546 случаев ОРВИ, из них в Новосибирске 11 707 случаев.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область попала в список лидеров по заболеваемости ВИЧ.

Также в регионе уничтожат сотни животных из-за опасного заболевания. Человек, который съест мясо животного, зараженного паразитическим круглым червем Trichinella, может испытывать мышечные боли, отёки, лихорадку и эозинофилию.