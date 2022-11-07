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В Новосибирске учителя обвинили в отказе вызвать скорую побитому школьнику

Фото В Новосибирске учителя обвинили в отказе вызвать скорую побитому школьнику
Фото В Новосибирске учителя обвинили в отказе вызвать скорую побитому школьнику

Фото: Сиб.фм

Следователи в Новосибирске проверяют информацию об избиении школьника.

В Новосибирске следователи организовали проверку из-за сообщения местной жительницы, из которого следует, что её ребёнку в школе отказались вызвать скорую помощь. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В заявлении СК сказано, что инцидент произошёл утром 7 ноября. По предварительным данным, 12-летнего сына заявительницы побил одноклассник. Ребёнок начал жаловаться учителю на боль, однако тот отказался отвести его к медработнику или вызвать скорую помощь.

«По данному сообщению, СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка. В ходе проверки следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям сотрудников образовательного учреждения на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, сегодня стало известно о трёх выявленных случаях гриппа у новосибирских детей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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