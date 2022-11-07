В Новосибирске выросли продажи игристых вин

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В Новосибирске потребление игристых вин выросло на 7%.

В Новосибирске зафиксировали рост потребления игристых вин. Об этом сообщает издание «BFM-Новосибирск».

Объем продаж игристых вин вырос на 7% за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сообщается, что среди других разновидностей алкоголя подобной динамики нет.

Эксперты отмечают, что винный рынок в текущем году просел, однако за рост объемов продаж игристых вин компенсирует потери. Такая статистика характерна для всех регионов, но в Сибири показатели выше.

«Видя, как меняется себестоимость, можно говорить о том, что цены на игристое скорее всего продолжат расти. Но при этом производители и ритейлер будут стараться сдерживать эти цены разными способами. Я думаю, цены будут расти не так быстро, как весной и летом. Но тенденция не изменится», — сообщил изданию директор по развитию агентства «Градус» Евгений Акентьев.

По мнению экспертов, рост цен на вина не остановится — в ближайшие два месяца стоимость может увеличиться на 10%. В следующем году подорожание может стать еще более ощутимым.

Напомним, ранее эксперты сообщили, что в России ожидается резкий рост продаж поддельного алкоголя.