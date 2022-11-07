За услуги ЖКХ можно не платить с ноября: важное объявление для пенсионеров

Freepik, authors: VvoeVale, gopixa, Marina Demidiuk

Пенсионерам разрешили не платить за жилищно-коммунальные услуги, однако освобождение от платежа возможно лишь при одном условии.

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, речь идет о тех услугах, расход по которым может контролироваться с помощью счетчиков, но при этом приборов учета у человека в квартире нет.

«Это почти все услуги, за исключением содержания жилья, телефона, отопления, а также газа, если он требуется для подачи тепла в жилье», – рассказала Киреева.

Перерасчет положен в том случае, если пенсионера не было в квартире минимум пять дней, и дни приезда/отъезда в этот срок не включаются. Подать заявление на отказ от оплаты нужно в управляющую компанию в течение 30 дней с момента возвращения домой, не позже.

Юрист Татьяна Зимина добавила, что пожилые граждане также вправе требовать перерасчет платы за услуги ЖКХ, если те были оказаны некачественно. Например, по нормативам, в квартире не должно быть отключено отопление на срок более 16 часов, также жильцов нельзя оставлять без воды на четыре часа и более за один раз, а в течение месяца этот срок составляет восемь часов.

Если эти требования были нарушены, можно подать заявление на перерасчет услуги в любом МФЦ.

Ранее Сиб.фм писал о том, куда звонить, если отключат отопление. Напомним, как получить компенсацию за услуги ЖКХ, а также Ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Ленинском районе Новосибирска, освободят от оплаты ЖКХ до конца 2022 года.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.