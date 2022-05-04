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В Новосибирске часть ветеранов освободят от оплаты ЖКХ до конца 2022 года

Фото В Новосибирске часть ветеранов освободят от оплаты ЖКХ до конца 2022 года
Фото В Новосибирске часть ветеранов освободят от оплаты ЖКХ до конца 2022 года

Фото pixabay.com

Ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Ленинском районе Новосибирска, освободят от оплаты ЖКХ до конца 2022 года. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе мэрии.

5 мая в Ленинском районе Новосибирска адресно поздравят участников Великой Отечественной войны с наступающим Днём Победы.

Одна из крупнейших местных жилищно-эксплуатационных компаний — «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района» — приняла решение освободить ветеранов от оплаты жилищных услуг (квартплаты за содержание жилого помещения. — Прим.ред.) до конца 2022 года.

Сертификаты, подтверждающие право на освобождение от оплаты ЖКХ, в четверг будут торжественно вручены вместе с памятными подарками Ивану Чернаю и Михаилу Шабурову, сообщили 4 мая в пресс-службе мэрии.

Напомним, что ко Дню Победы всем ветеранам в Новосибирской области должны выплатить по 5 000 рублей. Заместитель губернатора Сергей Нелюбов сообщил, что единовременная выплата к празднику поступит 8 мая.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

ветераны
управляющая компания
ЖКХ
Новосибирск
День Победы
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