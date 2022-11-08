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15-летняя девушка пропала в Кировском районе Новосибирска

Фото 15-летняя девушка пропала в Кировском районе Новосибирска
Фото 15-летняя девушка пропала в Кировском районе Новосибирска

Фото: «Лиза Алерт Новосибирск»

В Кировском районе Новосибирска пропала 15-летняя Виктория Ситникова.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 15-летнюю Викторию Ситникову, пропавшую 28 октября 2022 года в Кировском районе Новосибирска.

По информации руководительницы поискового отряда Олеси Яблонских, девушка отпрашивалась у родных пойти к подруге, о которой им ничего не известно, кроме имени, нет контактов ее родных и домашнего адреса. Виктория от подруги не вернулась.

«Пару дней назад, выходила на связь с родными, написала, что с ней все в порядке, но, к сожалению, дома не появилось, поэтому сегодня, когда мы получили заявку, мы занялись размещение информации в сети Интернет. Возможно, есть свидетели, а может быть сама пропавшая выйдет на связь, вернется домой и сможет с родными найти общий язык. Ранее девочка не уходила, были случаи, когда ночевала дома у подруг и знакомых, но утром всегда возвращалась», — комментирует Яблонских.

Рост девушки — 165 см, у нее нормальное телосложение, рыжие волосы и серые глаза. Виктория была одета в темно-зеленую куртку, черную кепку и черные кроссовки. С собой у пропавшей был рюкзак.

Друзья характеризуют Викторию, как добрую и веселую девочку. Им о своих желаниях сбежать не говорила. В отношениях, по их словам, девушка ни с кем не состоит.

Напомним, ранее в Новосибирске пропал 15-летний подросток.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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