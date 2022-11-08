В Новосибирске предлагают снести 5000 капитальных гаражей около ТЦ «Аура»

Фото: Новосибирские Новости

Площадку, состоящую из гаражного комплекса из 5000 боксов напротив ТРЦ «Аура» в Новосибирске, могут снести в процессе реновации..

В Новосибирске планируют привлечь специалистов к разработке концепций реновации депрессивных территорий в крупных городах. В рамках их работы предполагается снос площадки, состоящей из огромного гаражного комплекса из 5000 боксов, находящегося напротив ТРЦ «Аура» в границах Ипподромской, Фрунзе и Военной.

Помимо гаражного комплекса на 40 гектарах земли находится полуразрушенный частный сектор, где живут цыгане. Ранее на этой территории было расположено русло речки Каменки, которую закрыли в коллектор в 1970-х годах.

По мнению специалистов, размещение на этом участке в центре города гаражей — абсурд, так как он имеет колоссальный коммерческий и социальный потенциал.

Наиболее вероятна реализация проекта, при котором территорию условно разделят на четыре зоны.

В восточной части из коллектора освободят реку Каменку, сделав из нее канал. В северной планируют построить образовательный участок с детским садом и школой, или жилую застройку и общественно-деловую зону с экспоцентром.

Кроме того, здесь могут проложить пешеходные маршруты в двух уровнях. В сторону «Локомотив-Арены» и озера может появиться подземный переход под Ипподромской магистралью, в направлении старого военного городка — эстакада над ней.

Ранее Сиб.фм сообщал о строительстве жилого комплекса на месте бараков у Телецентра.