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общество

Артист Райкин в Чите раскритиковал современных российских школьников

Фото Артист Райкин в Чите раскритиковал современных российских школьников
Фото Артист Райкин в Чите раскритиковал современных российских школьников

Фото: ZabNews

Константин Райкин выступил с критикой увлечений современных школьников.

Константин Райкин раскритиковал современных российских школьников за то, что они постоянно пользуются телефонами и за их привычку к коротким сообщениям.

Как передаёт ИА ZabNews, артист театра и кино, художественный руководитель театра «Сатирикон» выступил с таким заявлением 7 ноября на пресс-конференции в Чите.

«Школа не даёт ничего, не знают даже того, что невозможно не знать. Постоянно в телефонах, четыре пальца превратились в лопату, пятый в хоботок», — сказал Райкин.

Он отметил, что современные дети – рабы кратких содержаний, потому что ничего не читают.

Напомним, ранее актёра Сергея Маковецкого обвинили в драке с коллегой в самолёте до Новосибирска, однако он заявил, что его оклеветали.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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