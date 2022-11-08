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общество

Сергей Маковецкий опроверг драку с актрисой в самолёте до Новосибирска

Фото Сергей Маковецкий опроверг драку с актрисой в самолёте до Новосибирска
Фото Сергей Маковецкий опроверг драку с актрисой в самолёте до Новосибирска

Фото: пресс-служба театра им. Качалова

Ранее артиста Сергея Маковецкого обвинили в нападении на актрису Людмилу Максакову.

Российский артист Сергей Маковецкий опроверг обвинения в драке с актрисой Людмилой Максаковой в самолёте до Новосибирска. Об этом сам артист заявил изданию «АиФ-Новосибирск».

«Это все слухи!» — заявил Маковецкий журналистам.

Кроме того, жена Сергей Маковецкого, который первый сообщил об инциденте, назвала слухи бредом.

Ранее Сиб.фм писал, что актер Стас Садальский в своем Telegram-канале сообщил о драке, якобы устроенной его коллегой Сергеем Маковецким на борту самолета, летевшего в Новосибирск. Причиной инцидента, со слов Садальского, стали неприязненные отношения артиста с коллегой Людмилой Максаковой, попытавшейся успокоить актера, который дебоширил.

«В самолете, летящем на гастроли в Новосибирск, ненавидящие друг друга народные артисты снова сцепились в рукопашной схватке», — написал Садальский.

Кроме того, Садальский отметил, что в театре имени Вахтангова якобы уже задумались над увольнением Маковецкого.

Напомним, сегодня стало известно, что драка актёра Сергея Маковецкого в самолете до Новосибирска могла быть придумана Садальским.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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