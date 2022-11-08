Бастрыкин взял на контроль дело об избиении школьника-эпилептика в Новосибирске

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о насилии в отношении школьника с эпилепсией.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям докладывать о ходе проведения процессуальной проверки по факту насилия в отношении школьника, страдающего эпилепсией.

Утром в понедельник, 7 ноября, жительница Новосибирска пожаловалась, что в одной из школ ее 12-летнего сына избил одноклассник. Ребенок пожаловался преподавателям на боль, однако учитель не отвела ребенка к медикам и не стала вызывать скорую.

После проверки по факту инцидента следователи дадут оценку действиям педагогов на предмет халатности. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Валерию Зарипову предоставить доклад о ходе проведения этой проверки.

Ранее Сиб.фм сообщал о драке двух школьниц с применением перцового баллончика. Кроме того, появлялась информация об оперативном совещании СК РФ о ходе расследования коррупционных дел.