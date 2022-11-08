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Диетолог раскрыла идеальное время для ужина

Фото Диетолог раскрыла идеальное время для ужина
Фото Диетолог раскрыла идеальное время для ужина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалист объяснила, какое время лучше всего подходит для последнего приёма пищи.

Самое лучшее время для ужина — за три-четыре часа до сна. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщила врач-диетолог Наталья Круглова.

«Это может быть овощной салат, запеченные или тушеные, в качестве белка можно выбрать молочные продукты, например нежирный сыр или творог, может быть рыба, морепродукты, птица. Можно добавить к своему ужину цельнозерновые продукты, но тут нужно смотреть на рацион в целом. Если в течение дня они были в умеренном количестве, то вечером можно включить гречку, нешлифованный рис, булгур», — добавила эксперт.

Диетолог предупреждает, что не стоит делать большие промежутки между приемами пищи. Также необходимо необходимости следить за питанием в течение дня и желательно перекусывать между обедом и ужином. Это поможет снизить чувство голода к вечеру.

Кроме того, вымышленное правило о вреде еды после 18:00 в некоторых случаях может оказаться актуальным. Оно подходит для тех, кто ложится спать около 21:00. Те, кто засыпают не раньше 22-23 часов, могут есть и позже, заключила Круглова.

Напомним, ранее пульмонолог назвал противопоказания к посещению бани.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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