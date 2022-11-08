В Новосибирске неудачливого вора с гвоздодёром осудят за попытку взлома банкомата

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В Ленинском районном суде Новосибирска будут рассматривать уголовное дело неудачливого вора из Средней Азии: он пошёл брать банкомат с тремя миллионами, вооружившись гвоздодёром, и по собственной карте.

Попытку взломать банкомат выходец из Средней Азии С.С. предпринял 1 июня 2022 года в круглосуточной зоне обслуживания с банкоматами на улице Курганской. Мужчина тщательно подготовился: надел балаклаву и перчатки, правда, зашёл в помещение по собственной банковской карте.

«Там с помощью гвоздодера он пытался взломать банкомат, в котором находилось более 3 миллионов рублей. Однако он не смог довести свой умысел до конца и скрылся с места преступления, поскольку в помещении сработала сигнализация, и включился парогенератор тумана»,

- рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Клиента банка очень быстро вычислили по входным данным и предъявили ему обвинение в попытке кражи – преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 30 – частью 4 статьи 158 УК РФ. При данной квалификации дела есть возможность получить условный срок.

Как налётчик планировал вскрыть банкомат с помощью гвоздодёра, он пояснить не смог. Также напомним, что уже в октябре этого года налётчик атаковал банкомат на улице Богдана Хмельницкого с помощью кувалды, но его попытка также закончилась провалом.