Новосибирский школьник ударил ножом 14-летнего друга

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм
В Алтайском крае новосибирский школьник во время прогулки напал с ножом на своего 14-летнего друга.
Вечером в воскресенье, 6 ноября, в Алтайском крае новосибирский школьник ударил своего 14-летнего друга ножом во время ссоры. Удар пришелся по спине парня, его госпитализировали с пробитым легким. Нападавший самостоятельно обратился в полицию.
СУ СК РФ по Алтайскому краю пока не комментирует инцидент.
Ранее стало известно о подростке с ножом, напугавшим маленькую девочку в Новосибирске. Кроме того, Сиб.фм сообщал, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о насилии в отношении школьника с эпилепсией.
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