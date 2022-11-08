Новосибирский школьник ударил ножом 14-летнего друга

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В Алтайском крае новосибирский школьник во время прогулки напал с ножом на своего 14-летнего друга.

Вечером в воскресенье, 6 ноября, в Алтайском крае новосибирский школьник ударил своего 14-летнего друга ножом во время ссоры. Удар пришелся по спине парня, его госпитализировали с пробитым легким. Нападавший самостоятельно обратился в полицию.

СУ СК РФ по Алтайскому краю пока не комментирует инцидент.

Ранее стало известно о подростке с ножом, напугавшим маленькую девочку в Новосибирске. Кроме того, Сиб.фм сообщал, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о насилии в отношении школьника с эпилепсией.