Новосибирский зоопарк подарил Деду Морозу пять зайцев-беляков

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Пять зайцев беляков отправились в «Зоосад в вотчине Деда Мороза» в Великоустюгском районе Вологодской области в качестве подарка от Новосибирского зоопарка.

Новосибирский зоопарк отправил трех самочек и двух самцов зайца-беляка в подарок филиалу Московского зоопарка в Великоустюгском районе Вологодской области под названием «Зоосад в вотчине Деда Мороза». Животные вылетели из аэропорта Толмачево, условия их перелета проконтролировали сотрудники Россельхознадзора.

Специалисты подтвердили, что перевозка зайцев прошла с соблюдением необходимых ветеринарно-санитарных требований.

В настоящее время животные уже размещены на территории «Зоосада в вотчине Деда Мороза» для дальнейшего содержания и разведения.

Главный Дед Мороз России из Великого Устюга посетит Новосибирск 24 ноября. Ранее стала известна программа новогодних празднований в городе.