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Пешеходам запретили движение по Октябрьскому мосту в Новосибирске

Фото Пешеходам запретили движение по Октябрьскому мосту в Новосибирске
Фото Пешеходам запретили движение по Октябрьскому мосту в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске Октябрьский мост закрыли для пешеходов в связи с капитальным ремонтом.

Новосибирцам запретили ходить по Октябрьскому мосту пешком из-за капитального ремонта. На мосте демонтировали 60% тротуарных плит, в связи с чем движение по нему стало опасно для жизни и здоровья пешеходов.

По информации подрядчика, компании «СпецТрансСтрой», работы по ремонту Октябрьского моста проходят по определенному алгоритму: часть полосы в 50 метров перекрывают, затем демонтируют тротуар. Техника до основания снимает асфальт, а затем разбирает тротуарные плиты.

В мае Сиб.фм сообщал о сорвавшейся с Октябрьского моста 22-летней девушке.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

запрет
ремонт
пешеход
октябрьский мост
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