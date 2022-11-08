Прокуроры выясняют причины ДТП с гибелью 7-летней девочки в Новосибирской области

Фото из архива Сиб.фм

Во второй половине вторника, 8 ноября, страшное ДТП произошло в Татарском районе Новосибирской области. Прокуроры выясняют причины аварии, в которой погибла семилетняя девочка.

На данный момент известно, что в автобусе, который направлялся в село Увальское Татарского района, находились 15 человек. Шестеро из них получили различные травмы. Также известно, что ещё до приезда скорой погибла семилетняя девочка.

Сейчас на месте находится исполняющий обязанности межрайонного прокурора Денис Вайн, который контролирует спасательные работы в том числе. Правоохранителям предстоит дать правовую оценку случившемуся.

«Предварительно установлено, что в Татарском районе на 11 километре дороги Татарск – село Увальское рейсовый автобус ПАЗ совершил съезд с дороги, в результате чего погибла 7-летняя девочка, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

- По данному поводу Татарской межрайонной прокуратурой в отношении перевозчика проводится проверка соблюдения законодательства о дорожной безопасности».