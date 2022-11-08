«Сибирь» уступила «Трактору» на выезде в Челябинске

Фото: ХК «Сибирь» (иллюстративное)

«Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору», уступив три шайбы в первом периоде.

Хоккейная «Сибирь» уступила «Трактору» на выезде в рамках встречи регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила сегодня в Челябинске, итоговый счёт — 3:2.

«Сибирь» отдала инициативу хозяевам уже в начале первого периода, пропустив первую шайбу. В результате все три гола, забитые «Трактором» в ворота сибиряков, оказались реализованы в первой двадцатиминутки.

«Сибирь» уменьшила отставание, забросив ещё одну шайбу, однако на результат встречи это не повлияло.

Напомним, ранее «Сибирь» обыграла «Автомобилист» по буллитам.