«Сибирь» уступила «Трактору» на выезде в Челябинске

Фото: ХК «Сибирь» (иллюстративное)
«Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору», уступив три шайбы в первом периоде.
Хоккейная «Сибирь» уступила «Трактору» на выезде в рамках встречи регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила сегодня в Челябинске, итоговый счёт — 3:2.
«Сибирь» отдала инициативу хозяевам уже в начале первого периода, пропустив первую шайбу. В результате все три гола, забитые «Трактором» в ворота сибиряков, оказались реализованы в первой двадцатиминутки.
«Сибирь» уменьшила отставание, забросив ещё одну шайбу, однако на результат встречи это не повлияло.
Напомним, ранее «Сибирь» обыграла «Автомобилист» по буллитам.
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