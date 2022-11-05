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ХК «Сибирь» из Новосибирска обыграл «Автомобилист» по буллитам

Фото ХК «Сибирь» из Новосибирска обыграл «Автомобилист» по буллитам
Фото ХК «Сибирь» из Новосибирска обыграл «Автомобилист» по буллитам

Фото: ХК «Сибирь»

Матч «Сибирь» — «Автомобилист» завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Новосибирска.

В субботу, 5 ноября, ХК «Сибирь» из Новосибирска обыграл «Автомобилиста» по буллитам. Счет матча — 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). Матч проходил в Екатеринбурге.

Первый гол забил сибирякам нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек на 10 минуте.

Второй период обошелся без единой успешной шайбы.

В третьем периоде на 11 минуте защитник Михал Чайковски забил первый гол со стороны сибиряков. За 5 минут до окончания основного времени у «Сибири» удалили Тейлора Бека, но новосибирская команда продержалась.

Овертайм также остался безрезультатным. Исход матча решила серия буллитов. Решающий бросок сделал канадский форвард Тейлор Бек, еще 2 попадания сделали Шаров и Пьянов.

Фото ХК «Сибирь» из Новосибирска обыграл «Автомобилист» по буллитам 2

Ранее Сиб.фм сообщал, что главного тренера ХК "Сибирь" Мартемьянова оштрафовали за неприличный жест во время игры с омским "Авангардом". В этом выездном матче команда из Новосибирска проиграла.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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