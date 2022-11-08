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общество

Спрос на услуги стриптизеров в Новосибирске сократился в три раза

Фото Спрос на услуги стриптизеров в Новосибирске сократился в три раза
Фото Спрос на услуги стриптизеров в Новосибирске сократился в три раза

Фото: pixabay.com

За последние несколько месяцев в Новосибирске снизился спрос на услуги стриптизеров.

«МК в Новосибирске» со ссылкой на управляющую одного из городских караоке-стриптиз баров сообщает, что в заведениях стало меньше клиентов в последние месяцы. В частности, речь идет о баре на площади Карла Маркса.

«Некоторые из нашей целевой аудитории сейчас уезжают за границу. Стало много примеров неадекватного поведения. Конфликтные ситуации возникают, видимо, из-за того, что многие собрались уезжать и гуляют, как в последний раз», — заявила руководитель заведения.

Управляющая также отметила, что во второй ее точке в центре города проблем с посещаемостью не наблюдается, более того, поток увеличился.

Ранее Сиб.фм сообщал об импровизированном стриптизе двух девушек в ожидании лифта в подъезде дома. Также появлялась информация о падении спроса на услуги секс-работниц в Красноярске.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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