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В Новосибирске девушка устроила стриптиз под камерой в подъезде

Фото В Новосибирске девушка устроила стриптиз под камерой в подъезде
Фото В Новосибирске девушка устроила стриптиз под камерой в подъезде

Фото: скриншот из видео АСТ в "ВК"

Две девушки в Новосибирске устроили неприличные танцы в подъезде дома, одна из подружек сняла белье перед камерой видеонаблюдения.

В Новосибирске камера видеонаблюдения в подъезде запечатлела двух девушек, которые вели себя непристойно. Одна из подружек наклонилась и сняла нижнее бельё, обнажив зад. Ролик размещен в паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как две сибирячки с зимних куртках, но с голыми ногами ожидают прибытия лифта. В какой-то момент одна из участниц веселья поворачивается спиной к камере, наклоняется и стягивает с себя шорты и нижнее белье. В этот момент ее подруга показывает неприличный жест. Сцена завершается тем, что девушки заходят в лифт и уезжают.

В комментариях новосибирцы осудили поступок подружек, назвав его аморальным.

Напомним, в августе жительница Первомайского района устроила вечерние танцы у подъезда. Очевидцы сняли происходящее на видео.

Напомним, ранее в Новосибирске попала на видео пара влюблённых, которые предались страсти прямо на лавочке.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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