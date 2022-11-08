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Лунное затмение 8 ноября в Новосибирске покажут в прямом эфире

Фото Лунное затмение 8 ноября в Новосибирске покажут в прямом эфире
Фото Лунное затмение 8 ноября в Новосибирске покажут в прямом эфире

Фото: Freepik.com, видео: Большой новосибирский планетарий

Из-за туч 8 ноября в Новосибирске лунное затмение может остаться незамеченным.

Во вторник, 8 ноября, жители Новосибирска смогут увидеть лунное затмение — но только если на небе не будет туч. Пик астрономического события придётся на 17:34. Прямую трансляцию запустит Большой новосибирский планетарий.

Лунное затмение 8 ноября 2022 года — последнее на ближайшие 3 года. Следующий раз это астрономическое событие можно будет увидеть в 2025 году.

Новосибирск удачно расположен для наблюдения затмения: Земля перекроет Луну практически полностью. К тому же, сегодня полнолуние. Пик события приходится на 17:34 — за 4 минуты до захода Солнца в регионе, по данным Яндекс.Погоды.

Проблема в том, что весь день в Новосибирске пасмурно и облачно, а лунное затмение можно наблюдать только при ясном небе.

В любом случае, Большой новосибирский планетарий попробует зафиксировать так называемую «кровавую луну».

Астроном-любитель из Тюмени Виталий Угренинов ранее рассказал, что жители восточных регионов России увидят только окончание явления. Сначала на небе появится тонкий месяц, а затем он вырастет в полную и яркую луну.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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