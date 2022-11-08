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В Новосибирске детский омбудсмен взяла на контроль избиение мальчика с эпилепсией

Фото В Новосибирске детский омбудсмен взяла на контроль избиение мальчика с эпилепсией
Фото В Новосибирске детский омбудсмен взяла на контроль избиение мальчика с эпилепсией

Коллаж Сиб.фм из архива Сиб.фм

Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко проверит факт избиения школьника с эпилепсией.

Всевозможные проверки начались после того, как жительница Новосибирска заявила в соцсетях об избиении в одной из школ её 12-летнего сына. По словам матери, лупил мальчика одноклассник. Ребенок пожаловался преподавателям на боль, однако учитель не отвела ребенка к медикам и не стала вызывать скорую. Ситуацию обострял тот факт, что школьник страдает эпилепсией.

Ситуацией уже заинтересовались в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Валерию Зарипову предоставить доклад о ходе проведения этой проверки.

Сегодня же, во вторник, 8 ноября, к делу подключилась и детский омбудсмен в Новосибирской области.

«По факту ЧП о том, что в школе №218 избили 12-летнего мальчика с диагнозом «эпилепсия», Уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской области произошедшая ситуация взята на контроль,

- сообщили в пресс-службе Надежды Болтенко. — Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Детский омбудсмен находится на связи с родителями пострадавшего несовершеннолетнего, все вопросы по дальнейшему медицинскому ведению ребенка будут осуществляться совместно».

Как сообщили в аппарате детского омбудсмена, все необходимые запросы в различные организации уже отправлены.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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