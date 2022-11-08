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В Новосибирске начали судить бывшего прокурора Олега Бушмакина

Фото В Новосибирске начали судить бывшего прокурора Олега Бушмакина
Фото В Новосибирске начали судить бывшего прокурора Олега Бушмакина

Фото автора

В Железнодорожном районном суде начали рассматривать уголовное дело экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска, которого обвиняют во взяточничестве.

В поле зрения оперативников Олег Бушмакин попал в декабре 2021 года. Хотя эпизод, который лёг в основу обвинения, произошёл в период с мая по июль 2019 года. По версии следствия, в этот период правоохранитель получил 150 тысяч рублей от директора АО «Сибсма» Сергея Долгушина за покровительство. Теперь их судят вместе, одного обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий, а второго – в даче взятки.

«В Железнодорожном районном суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Бушмакина О.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286, частью 3 статьи 290 УК РФ, Долгушина С.Г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ», — сообщили в Железнодорожном районном суде.

Олег Бушмакин находится в СИЗО с конца 2021 года. Сейчас бывший правоохранитель выслушал обвинительное заключение. За предъявленный букет обвинений ему грозит до восьми лет тюрьмы и миллионный штраф.

В ходе судебного разбирательства предстоит допросить с десяток свидетелей со стороны обвинения. Следующее заседание пока не назначено.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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