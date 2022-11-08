В Новосибирске открыли производство мобильных бань для военнослужащих

Фото с официальной страницы компании "Мобиба" в ВК

Переносные бани уже поставляют из Новосибирска в зону СВО.

Новосибирская компания начала производство мобильных бань для нужд военнослужащих в зоне СВО. Об этом предприниматель Алексей Сычёв рассказал изданию «BFM-Новосибирск». Сычёв — руководитель компании «Мобиба», которая производит банные комплексы для служащих. После начала специальной военной операции палатки и мобильные бани стали массово покупать частные лица и компании, которые хотели поддержать военнослужащих.

По словам Алексея Сычёва, его компания решила начать производство мобильных бань после одного из писем от покупателей. Автором был мужчина, у которого сына призвали на военную службу. Тогда отец мобилизованного купил мобильную баню для подразделения, в котором будет служить его сын. .

«Обнаружилось, что туристы сейчас покупают нашу продукцию не для себя, а для тех, кто на фронте. Наши палатки, мобильные бани – всё, что мы делали для походов, для туризма – стало очень востребованным там, где идут военные действия. Мы стали получать отзывы от самих военных. Оказалось, что наши бани им очень нужны. Система ценностей меняется. Мы так не ценим тепло, чистую воду так, как ее ценят там, где грязь и холод», — говорит заслуженный изобретатель РФ, генеральный директор компании «Мобиба» Алексей Сычёв.

Среди других своих достижений Сычёв отмечает, что палатку его фирмы выбрал путешественник Фёдор Конюхов для рекорда одиночной полярной станции. В общей сложности над проектом работают около 100 человек. Объемы производства в последние несколько месяцев существенно выросли, добавил бизнесмен.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации.