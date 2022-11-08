В Новосибирске привлекли к уголовной ответственности коллектора-вымогателя за клевету

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Прокуроры проверили заявление жителя Новосибирска и нашли целесообразным привлечь к уголовной ответственности коллектора за незаконные методы «выбивания» долгов – распространение ложной информации о клиенте, взявшем микрозайм.

Житель Октябрьского района Новосибирска обратился в отдел полиции №6 после того, как обнаружил неподалёку по дому расклеенные листовки. Согласно объявлениям, клиента микрозайма можно было судить сразу за несколько преступлений: от растления несовершеннолетних до наркоторговли.

«Прокуратура Октябрьского района провела проверку по сообщению о применении к мужчине представителями организации по взысканию долгов незаконных методов воздействия, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области. – По результатам проведения проверочных мероприятий дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета) и частью 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство)».

Коллектору, использующему незаконные методы возвращения долгов, теперь грозит до четырёх лет тюрьмы. Впрочем, чаще всего к вымогателям по роду деятельности применяют штрафные санкции. Например, в Ленинградской области за незаконные методы работы коллектор был оштрафован на 2 миллиона рублей, в Новосибирске в мае этого года к представителю этой профессии применили штрафную санкцию в полмиллиона рублей.