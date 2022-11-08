В Новосибирске задержан известный адвокат Смышляев, открывший стрельбу перед судом

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Следователи задержали адвоката Дмитрия Смышляева, который, предположительно, открыл стрельбу в центре Новосибирска, пытаясь выехать со двора и опаздывая на судебный процесс.

Конфликт на улице Семьи Шамшиных между двумя автолюбителями произошёл 18 июля этого года. Дмитрий Смышляев спешил на судебный процесс, но дорогу ему перекрыл водитель «ГАЗели», из-за этого адвокат не смог быстро покинуть парковочное место. После этого правозащитник достал пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону оппонента.

Всё это время проводилась проверка и устанавливались стороны конфликта. О возбуждении уголовного дела стало известно только осенью. Сейчас Дмитрий Смышляев задержан и доставлен в следственный отдел.

«Железнодорожным межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело в отношении жителя города Новосибирска в совершении грубого нарушения общественного порядка днем 18 июля 2022 года в Центральном районе города Новосибирска»,

- сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.

На данный момент вопрос об избрании меры пресечения адвокату не решался, также не уточняется квалификация уголовного дела.

Также напомним, что следователи сейчас работают с мужчиной, который устроил стрельбу 25 октября на проезжей части улицы Ватутина.