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общество

В селе Бобровка НСО похоронили погибшего в зоне СВО 26-летнего капитана

Фото В селе Бобровка НСО похоронили погибшего в зоне СВО 26-летнего капитана
Фото В селе Бобровка НСО похоронили погибшего в зоне СВО 26-летнего капитана

Фото: группа «Новосибирск скорбит»

26-летнего гвардии капитана Дмитрия Крюкова, погибшего на Украине, похоронили в селе Бобровка Сузунского района Новосибирской области.

В селе Бобровка похоронили 26-летнего гвардии капитана Дмитрия Крюкова, погибшего месяц назад в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщает группа «Новосибирск скорбит» во «ВКонтакте».

По данным администрации Сузунского района Мужчина командовал танковой ротой танкового батальона мотострелкового полка и погиб в ходе выполнения специальных боевых задач.

Дмитрий Крюков — выпускник Омского автобронетанкового инженерного института, он был распределен в танковый батальон и продолжил службу в Камышине уже в составе 20-й гвардейской мотострелковой дивизии.

«Дима был очень скромный, заботливый, за своих ребят был горой всегда. Похоронили его в Новосибирске, в селе Бобровка Сузунского района. Там у него родители, брат, дочка и бывшая супруга. Дима с первых дней принимал участие в специальной операции», — рассказали товарищи погибшего.

Ранее Сиб.фм сообщал о солдате из Новосибирской области, спасшего своего товарища на СВО ценой руки.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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