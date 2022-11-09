Дед Мороз прибудет в Новосибирск на поезде 24 ноября

Фото: пресс-служба РЖД

Поезд с главным российским Дедом Морозом прибудет в Новосибирск по пути во Владивосток 24 ноября.

В четверг, 24 ноября, поезд, следующий по маршруту новогоднего путешествия главного Деда Мороза из Великого Устюга, совершит остановку в Новосибирске, сообщает мэрия города.

Повидаться со сказочным дедом можно будет с 10:25 до 18:35, поезд будет стоять на перроне. На привокзальной территории и пройдет основная программа по случаю приезда Деда Мороза.

Вход на мероприятие свободный.

Поезд новогоднего волшебника и его команды проедет через более чем сотню городов. В Сибирском Федеральном округе, например, это будут Иркутск, Красноярск, Ачинск, Абакан, Новокузнецк, Томск, Кемерово, Барнаул, Омск и Новосибирск. В этих городах поезд окажется во второй половине ноября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирский зоопарк подарил великоустюгскому Деду Морозу пять зайцев-беляков.