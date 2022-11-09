День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД

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В четверг, 10 ноября, в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел . Он известен также как День МВД и День полиции. Его отмечают действующие сотрудники, а также ушедшие в отставку, пенсионеры. В материале Сиб.фм публикуем тематические открытки к празднику.
Ранее Сиб.фм писал о награждении сотрудников Росгвардии. Полиция арестовала преступную группу за похищение людей, а также сотрудники назвали самые криминальные районы города Новосибирска.
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