День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД

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В четверг, 10 ноября, в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел . Он известен также как День МВД и День полиции. Его отмечают действующие сотрудники, а также ушедшие в отставку, пенсионеры. В материале Сиб.фм публикуем тематические открытки к празднику.

Ранее Сиб.фм писал о награждении сотрудников Росгвардии. Полиция арестовала преступную группу за похищение людей, а также сотрудники назвали самые криминальные районы города Новосибирска.