Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД

Фото День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД
Фото День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД

Hurrytolove.ru

В четверг, 10 ноября, в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел . Он известен также как День МВД и День полиции. Его отмечают действующие сотрудники, а также ушедшие в отставку, пенсионеры. В материале Сиб.фм публикуем тематические открытки к празднику.

Фото День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД 2

Фото День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД 3

Фото День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД 4

Фото День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД 5

Фото День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД 6

Фото День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД 7

Фото День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД 8

Фото День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД 9

Фото День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД 10

Фото День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД 11

Фото День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД 12

Фото День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД 13

Фото День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД 14

Фото День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД 15

Фото День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД 16

Фото День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД 17

Фото День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД 18

Фото День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД 19

Фото День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД 20

Фото День полиции 10 ноября 2022 года: лучшие новые открытки к празднику сотрудников ОВД 21

Ранее Сиб.фм писал о награждении сотрудников Росгвардии. Полиция арестовала преступную группу за похищение людей, а также сотрудники назвали самые криминальные районы города Новосибирска.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Новосибирская область
полиция
праздник
поздравления
открытки
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

76031
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
46472
Пенсионеров услышали: пожилых россиян ждет рекордная индексация в 2023 году
42519
Новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации
20594
Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
16315
Проживший 20 лет за рубежом пенсионер остался на улице в Новосибирске
15588
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
15126
Кровавая Луна 8 ноября: чем опасно самое долгое лунное затмение 2022 года