Депутата Мамонтова отстранили от должности после наезда на 6-летнего ребенка под Новосибирском

Коллаж Сиб.фм: использованы фото с сайта "Новосибирскавтодор", скриншот с видео из соцсетей и фото со страницы героини материала

Сергея Мамонтова, переехавшего ребенка на внедорожнике, отстранили от должности депутата Татарского района Новосибирской области.

30 октября 2022 года 67-летний депутат Татарского района Сергей Мамонтов наехал на шестилетнего ребенка на внедорожнике Toyota RAV4 и сбежал с места ДТП, не оказав помощи пострадавшему. После этого в течение следующих нескольких дней на него завели два административных дела, одно уголовное, исключили из партии «Единая Россия» и арестовали на 11 суток. 9 ноября его отстранили от должности депутата Татарского района.

«Административный арест Сергею Мамонтову предстоит отбывать в ИВС ОП Усть-Таркское МО МВД России «Татарский», — пояснил Сиб.фм старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Сергей Чернов.

А по уголовному делу (ст. 125 УК РФ, оставление в опасности) обвинительный приговор предполагает лишение свободы на срок до года или исправительные работы.

Сам депутат перед сбитым ребенком так и не извинился. За него это сделала жена.