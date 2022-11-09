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Двухлетний ребенок убежал из детского сада в Новосибирске

Фото Двухлетний ребенок убежал из детского сада в Новосибирске
Фото Двухлетний ребенок убежал из детского сада в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Из новосибирского детского сада №510 в Калининском районе ушел двухлетний мальчик.

По информации «МК в Новосибирске», в пятницу, 28 октября, в 10:54 жительнице Новосибирска позвонила воспитатель детского сада №510 в Калининском районе и сообщила, что пропал ее двухлетний ребенок.

Мама мальчика Ксения сразу же отправилась в детский сад и по пути встретила воспитателей, которые тащили ее сына за руки, при этом заплаканный ребенок не успевал за ними. Женщина забрала ребенка и не стала возвращать его в детский сад, вместо этого забрав домой.

На следующей неделе с Ксенией провела беседу заведующая учреждения.

«Поведала мне историю, что мой сын сам открыл дверь ключом и вышел, как-то прошел охрану и в тот момент, когда он выходил из сада, был скачок электричества, произошел сбой и поэтому записей с камеры нет», — рассказала женщина.

Руководитель детского сада настоятельно просила Ксению не придавать инцидент огласке и обещала, что воспитатели будут запирать группы на ключ, который будут уносить с собой.

Через некоторое время мама мальчик узнала, что ребенка на самом деле нашли прохожие уже около подъезда их дома и повели обратно в детсад.

По мнению женщины, ее сын мог покинуть сад только из-за невнимательности воспитателя. Ксения уже обратилась с заявлением в прокуратуру и департамент образования мэрии Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что детскому саду №280, где в августе погибла девочка, назначена новая заведующая.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

детский сад
воспитатель
мать
пропал ребенок
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