Мэрия Новосибирска предложила три проекта новогодней площади у НОВАТа

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Мэрия Новосибирска предложила горожанам выбрать один из трех проектов площади у НОВАТа на Новый год.

Горожане могу проголосовать за один из трех проектов новогодней площади у НОВАТа, представленных мэрией.

Первый проект предлагает сохранить оригинальную и удачную форму катка на площади перед оперным театром.

Второй — уменьшить размер катка и заострить его границы.

Третий проект предполагает вовсе не заливать каток на площади перед НОВАТом.

Ранее в Новосибирске представили программу празднования Нового года 2023.