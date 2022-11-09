Мэрия Новосибирска предложила три проекта новогодней площади у НОВАТа

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм
Мэрия Новосибирска предложила горожанам выбрать один из трех проектов площади у НОВАТа на Новый год.
Горожане могу проголосовать за один из трех проектов новогодней площади у НОВАТа, представленных мэрией.
Первый проект предлагает сохранить оригинальную и удачную форму катка на площади перед оперным театром.
Второй — уменьшить размер катка и заострить его границы.
Третий проект предполагает вовсе не заливать каток на площади перед НОВАТом.
Ранее в Новосибирске представили программу празднования Нового года 2023.
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