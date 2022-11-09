Новосибирская компания построит новый ТЦ в Москве

Фото: ГК "Райдекс"

Новосибирская ГК «Райдекс» приступила к строительству торгового центра «Рассказовка» в Москве.

Фирма ГК «Райдекс» в своем Telegram-канале сообщила о начале строительства ТЦ «Рассказовка» площадью 4250,22 квадратных метра в Москве. Торговый центр появится у одноименной станции метро в 4-м квартале 2023 года. Станция «Рассказовка» — конечная на Солнцевской линии московского метрополитена.

В Новосибирске фирма занята редевелопментом здания на Вокзальной магистрали в Новосибирске. Ранее ГК «Райдекс» успешно провела редевелопмент здания на улице Ленина около гостиницы «Сибирь» — теперь там находятся упермаркет «Лента», кофейня Skuratov Coffee, ресторан «Сыроварня», а также ряд других компаний.

Ранее в Новосибирске стали известны вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей.