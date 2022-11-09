Новосибирский адвокат Смышляев пожаловался на плохое самочувствие в зале суда

Фото: Елена Отмахова / Сиб.фм

Адвокат Дмитрий Смышляев пожаловался на плохое самочувствие в зале Центрального суда в Новосибирске.

В среду, 9 ноября, Центральный районный суд Новосибирска Новосибирска рассматривать вопрос об избрании меры пресечения адвокату Дмитрию Смышляеву, который подозревается в стрельбе на улице Семьи Шамшиных в 18 июля 2022 года. В зале заседаний правозащитник пожаловался на плохое самочувствие, после чего судья объявил о проведении заседания в закрытом режиме.

Об этом с места событий сообщает журналист Сиб.фм.

«Дайте таблетку, у меня состояние такое же, как когда тромб оторвался», — сказал Смышляев.

Адвокат объяснил, что является инвалидом второй группы, при этом в зал заседаний на четвертом этаже ему пришлось добираться 10 минут по лестнице с тросточкой.

По словам Смышляева, он на двое суток остался без своих таблеток. Его задержали 8 ноября «по вновь открывшимся обстоятельствам», сообщил следователь.

Напомним, Дмитрия Смышляева подозревают в стрельбе 18 июля 2022 года на улице Семьи Шамшиных.

Конфликт с участием Смышляева произошёл из-за того, что юрист спешил на судебный процесс, а водитель «ГАЗели» перегородил ему выезд с парковки. После этого правозащитник достал пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону оппонента.