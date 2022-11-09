Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Семьям мобилизованных из Новосибирска разъяснили правила выплаты детских пособий

Фото Семьям мобилизованных из Новосибирска разъяснили правила выплаты детских пособий
Фото Семьям мобилизованных из Новосибирска разъяснили правила выплаты детских пособий

Фото: Freepik.com

Доходы мобилизованных в Новосибирске с 1 ноября не будут учитывать при оценке права на социальную поддержку семей.

Зарплаты, которые мобилизованные начали получать с 1 ноября 2022 года, не будут учитываться при назначении детских пособий. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.

Точно так же, отсутствие дохода у мобилизованного за периоды оценки нуждаемости не является основанием для отказа в назначении выплат его семье.

Для каких выплат применяется критерий нуждаемости

  • Ежемесячное пособие родителям детей от 8 до 17 лет
  • Ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности
  • Пособие на детей от 3 до 7 лет (его предоставляют органы соцзащиты)

Чтобы получать такие пособия, у семьи должен быть доход на человека ниже уровня прожиточного минимума в регионе. Например, в Московской области это 20 585 рублей, в Новосибирской области — 14 053 рублей, в Хабаровском крае — 18 558 рублей.

Для таких выплат обоим родителям следует иметь либо подтвержденный заработок, либо причины его отсутствия, а имущество семьи должно отвечать установленным требованиям.

Если отца ребенка призвали на военную службу по частичной мобилизации, его прошлые доходы за отчетный период не будут учитываться при подсчете дохода семьи. Также если ранее в выплатах отказывали из-за отсутствия заработка у мобилизованного, то теперь можно обратиться повторно. Для этого потребуются документы о призыве на военную службу по мобилизации.

Пособие назначается семьям на 6 месяцев. По истечении срока необходимо подать новое заявление.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с 1 января 2023 года в России появится единое пособие на детей вместо шести разных. В среднем по стране выплаты составят от 7 до 14 тысяч рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

73313
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
45249
Пенсионеров услышали: пожилых россиян ждет рекордная индексация в 2023 году
40921
Новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации
20487
Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
16258
Проживший 20 лет за рубежом пенсионер остался на улице в Новосибирске
15534
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
14492
Фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко победила на международном конкурсе красоты