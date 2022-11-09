Семьям мобилизованных из Новосибирска разъяснили правила выплаты детских пособий

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Доходы мобилизованных в Новосибирске с 1 ноября не будут учитывать при оценке права на социальную поддержку семей.

Зарплаты, которые мобилизованные начали получать с 1 ноября 2022 года, не будут учитываться при назначении детских пособий. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.

Точно так же, отсутствие дохода у мобилизованного за периоды оценки нуждаемости не является основанием для отказа в назначении выплат его семье.

Для каких выплат применяется критерий нуждаемости

Ежемесячное пособие родителям детей от 8 до 17 лет

Ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности

Пособие на детей от 3 до 7 лет (его предоставляют органы соцзащиты)

Чтобы получать такие пособия, у семьи должен быть доход на человека ниже уровня прожиточного минимума в регионе. Например, в Московской области это 20 585 рублей, в Новосибирской области — 14 053 рублей, в Хабаровском крае — 18 558 рублей.

Для таких выплат обоим родителям следует иметь либо подтвержденный заработок, либо причины его отсутствия, а имущество семьи должно отвечать установленным требованиям.

Если отца ребенка призвали на военную службу по частичной мобилизации, его прошлые доходы за отчетный период не будут учитываться при подсчете дохода семьи. Также если ранее в выплатах отказывали из-за отсутствия заработка у мобилизованного, то теперь можно обратиться повторно. Для этого потребуются документы о призыве на военную службу по мобилизации.

Пособие назначается семьям на 6 месяцев. По истечении срока необходимо подать новое заявление.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с 1 января 2023 года в России появится единое пособие на детей вместо шести разных. В среднем по стране выплаты составят от 7 до 14 тысяч рублей.